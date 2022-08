Afghanistan. Aumentano negli ospedali le diagnosi di malattie mentali tra i ragazzi e ragazze

- Advertisement -

AgenPress – I medici dell’ospedale psichiatrico di Kabul hanno affermato che più di 100 pazienti vengono inviati ogni giorno all’ospedale.

Il Ministero della Salute Pubblica (MoPH) ha affermato che circa 200.000 pazienti affetti da disturbi mentali sono stati portati nei centri di salute mentale in tutto l’Afghanistan nell’ultimo mese.

“I numeri disponibili mostrano che quasi 200.000 pazienti si sono rivolti alle cliniche e ai centri OPD nell’ultimo mese in tutto l’Afghanistan”, ha affermato Sharafat Zamankhail, portavoce del MoPH.

Anisa, 22 anni, è alle prese con problemi mentali. Secondo la sua famiglia, Anisa ha smesso di parlare per più di due mesi.

“Sono passati tre mesi da quando si è fidanzata. Quando la distribuzione dei passaporti è stata interrotta, ha iniziato a piangere e a piangere e poi si è verificato questo problema”, ha detto la madre di Anisa.

Abdul Wahid, 24 anni, studente di odontoiatria, è alle prese con problemi mentali. È ricoverato in ospedale da più di una settimana.

“Piangevo dalla mattina alla sera. Il mio cuore sarebbe giù. I miei piedi erano intorpiditi, la mia testa era pesante ed ero in cattive condizioni”.

I pazienti hanno lamentato la mancanza di strutture in ospedale.

“Il paziente deve affrontare grandi difficoltà e anche i suoi parenti. Non c’è acqua e cibo”, ha detto Sayed Mujtaba, padre di uno dei pazienti.

“La condizione economica delle persone è debole, non possono rimanere a lungo in ospedale per curare i loro pazienti”, ha detto Khan Aqa, fratello di uno dei pazienti.

I medici ritengono che le gravi condizioni economiche, la disoccupazione e la mancanza di accesso dei giovani all’istruzione, siano le ragioni principali dell’aumento dei problemi mentali.

“Sono stati inviati tra 100 e 150 pazienti. A volte il numero delle donne è più alto e talvolta il numero degli uomini”, ha affermato Mohammad Shafay Azim, un medico.