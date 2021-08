Afghanistan. Biden, forze militari anche oltre il 31 agosto. Atterrato a Madrid primo ponte aereo Spagna

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Le forze statunitensi potrebbero rimanere a Kabul oltre il 31 agosto per evacuare tutti gli americani. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

E’ atterrato stamattina alla base militare di Torrejón de Ardoz, a nordest di Madrid il primo aereo spagnolo con a bordo cittadini spagnoli e afgani in arrivo da Kabul.

Il volo militare, un Airbus A400M aveva lasciato Dubai ieri sera con a bordo “poco più di 50 persone” in totale, secondo il governo spagnolo. Si tratta di uno dei tre velivoli mobilitati dalla Spagna per fornire un ponte aereo al fine di rimpatriare gli spagnoli bloccati in Afghanistan dalla presa del potere da parte dei talebani, ma anche tutti gli afgani che hanno lavorato con la Spagna e le loro famiglie.