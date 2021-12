Afghanistan. Biden, la Cina cercherà intesa con talebani. Wang conferma, pronta a relazioni amichevoli

- Advertisement -

AgenPress – Joe Biden è sicuro che la Cina cercherà di lavorare a un’intesa con i talebani. “La Cina ha un problema reale con i talebani e sono sicuro cercherà di raggiungere un qualche accordo”, afferma il presidente americano, secondo quanto riportato dai media. Lo stesso, ha aggiunto, cercheranno di fare Pakistan, Russia e Iran: “Stanno tutti cercando di capire cosa fare ora”.

E in effetti la Cina ha affermato da subito di essere pronta a costruire relazioni amichevoli con governo afghano ad interim ma “dovrebbe mantenere le sue promesse per ottenere un maggiore riconoscimento globale”. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in una riunione video con gli omologhi dei Paesi vicini dell’Afghanistan (Pakistan, Iran, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) ha detto che la natura “ad interim del governo talebano mostra che il futuro dell’Afghanistan è ancora incerto.

La posizione positiva dei talebani sulla costruzione politica, la lotta al terrorismo e l’amicizia con i vicini da quando sono entrati a Kabul “è benvenuta. La chiave per loro è come tradurla in azioni concrete”. Wang ha sottolineato l’importanza di essere “ampi e inclusivi” e di combattere “con determinazione il terrorismo”. L’auspicio è che i talebani “adempiano agli impegni presi per ottenere un maggiore riconoscimento internazionale”.