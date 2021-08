Afghanistan. Biden stanzia 500mln di dollari per i rifugiati. Evacuate 3200 persone e 2000 afgani

- Advertisement -

AgenPress – Joe Biden ha autorizzato lo stanziamento sino a 500 milioni di dollari da un fondo di emergenza per far fronte a “inattese necessità urgenti” dei rifugiati derivanti dal ritiro Usa dall’Afghanistan, compresi i cittadini che hanno aiutato gli Stati Uniti e che richiedono un visto speciale di immigrazione. Lo rende noto la Casa Bianca. Come noto, Washington si sta preparando ad evacuare migliaia di afghani a rischio vendetta dei talebani per aver assistito gli americani durante la loro permanenza nel Paese.

L’esercito americano ha evacuato più di 3.200 compreso il personale statunitense, utilizzando aerei militari. Oltre a queste 3.200 persone, quasi 2.000 rifugiati afgani sono stati evacuati negli Stati Uniti.