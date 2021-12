Afghanistan, Cabras (AC): Operazione umanitaria? Disastro nato da analisi sbagliate che hanno fatto solo vittime

- Advertisement -

AgenPress. “Quella che abbiamo visto oggi è un’assenza totale di autocritica da parte dei due ministri di fronte a disfatta storica, a un disastro a una vicenda che ha bruciato nella fornace della storia 8,5 miliardi di euro italiani, 2,5 trilioni di dollari americani senza nessun risultato a parte centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi”.

Lo afferma Pino Cabras, deputato de L’Alternativa C’è e vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera intervenendo nell’aula di Montecitorio durante l’informativa urgente dei ministri della Difesa e degli Esteri sull’Afghanistan.

“Non è stata un’operazione umanitaria – prosegue Cabras – come ha detto il ministro Guerini, è stato un intervento militare, sconfitto da un’insorgenza nazionale. Un disastro che nasce dalle analisi sbagliate che sono state fatte all’inizio. Chi ha fatto le analisi giuste, come ad esempio Julian Assange è finito in carcere. A proposito, la vogliamo discutere questa famosa mozione in cui si cerca di dare libertà a un propugnatore della verità?”

“Dopo vent’anni di fallimenti da parte della Nato, che oggi è un cumulo di macerie che possiamo misurare nell’Afghanistan”, conclude l’esponente de L’Alternativa C’è, “bisogna costruire una nuova gerarchia degli interessi nazionali. Riorientare le spese e anche gli impegni militari verso quello che può dare un equilibrio al Mediterraneo e all’Italia. Tornare alla verità, a un’analisi seria e autocritica che oggi non c’è stata”.