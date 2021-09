Afghanistan. Cdm delibera 120 milioni di euro per accoglienza profughi

- Advertisement -

AgenPress – “Il Cdm ha deliberato una modifica della deliberazione relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell’Italia alle missioni per l’anno 2021. La modifica si riferisce al contributo a sostegno delle forze di sicurezza e difesa afghane. L’evoluzione della situazione in Afghanistan rende necessario modificare gli obiettivi e gli ambiti di operatività dell’iniziativa. Il fabbisogno finanziario indicato è pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021”. E’ quanto si legge nella nota del Cdm che stanzia così i fondi per l’accoglienza dei profughi.

“Gli obiettivi definiti nella nuova delibera attengono: al miglioramento delle condizioni di accoglienza e delle iniziative di resilienza a favore della popolazione afghana, in particolare degli sfollati/rifugiati nei Paesi dell’area a seguito dell’evoluzione della situazione nel corso del mese di agosto; ad iniziative volte a facilitare l’accoglienza di sfollati/rifugiati afghani; alla partecipazione italiana all’attuazione di iniziative dell’Unione europea e internazionali di risposta alla situazione in Afghanistan”.