Afghanistan, Ceccardi (Lega), corridoi umanitari siano per donne e bambini, non per carnefici

AgenPress. “Sì a corridoi umanitari dall’Afghanistan per donne e bambini, no all’ingresso indiscriminato di migliaia di uomini e potenziali terroristi. Va detto chiaramente: dopo la fuga vigliacca e senza senso, l’Occidente non può pulirsi la coscienza accogliendo tutti, compresi terroristi e fondamentalisti.

Il danno sarebbe incalcolabile. La precedenza va data a donne e bambini, prime vittime di questa situazione drammatica. In Afghanistan troppi uomini hanno oppresso le donne chiudendole nel buio delle loro case, senza dignità e diritti.

220 mila uomini dell’esercito afghano erano addestrati a combattere il terrorismo, invece di combattere i talebani si sono consegnati a loro. E ora la risposta della sinistra sarebbe quella di accogliere indiscriminatamente quegli stessi carnefici che hanno oppresso il genere femminile per tutti questi anni? Se veramente vogliamo accogliere le vere vittime, quelle senza diritti e senza speranza, accogliamo donne e bambini”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri.