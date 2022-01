Afghanistan. Charlotte, giornalista neozelandese incinta chiede aiuto ai talebani. Il suo Paese le vieta il rientro

- Advertisement -

AgenPress – Charlotte Bellis, giornalista neozelandese incinta dice di essersi rivolta ai talebani per chiedere aiuto e ora è bloccata in Afghanistan dopo che il suo paese d’origine le ha impedito di tornare a causa del covid.

La reporter ha raccontato la sua storia “brutalmente ironica” al New Zealand Herald, in agosto aveva lavorato in Afghanistan per Al Jazira assieme al suo compagno, il fotografo belga Jim Huylebroek. Era rientrata al quartier generale di Doha a settembre quando si è accorta di essere incinta. Essendo illegale in Qatar aspettare un figlio senza essere sposati la giornalista ha deciso di rientrare in Nuova Zelanda ma le rigide norme anti Covid imposte nel suo Paese le hanno impedito l’ingresso.

A quel punto lei e il suo compagno si sono trasferiti in Belgio ma non avendo un permesso di soggiorno non è potuta restare. L’unico altro Paese per il quale la coppia aveva il visto era l’Afghanistan e così Charlotte ha deciso di rivolgersi ai suoi contatti tra alti funzionari talebani.

“Siamo felici per te, puoi stare qui, non avrai nessun problema”, le hanno detto aggiungendo di dire di essere sposata ma qualora si venisse a sapere che non lo è di “chiamarli”. “Andrà tutto bene”, l’hanno rassicurata. Bellis, che dovrebbe partorire una bambina a maggio, non è ancora riuscita a tornare in Nuova Zelanda ma ha detto che raccontare la sua storia ha velocizzato la procedura per l’ingresso. Il ministro neozelandese per l’emergenza Covid Chris Hipkins ha chiesto verifiche sul suo caso.

“Quando i talebani ti offrono – una donna incinta e non sposata – un rifugio sicuro, sai che la tua situazione è incasinata”, ha scritto Bellis nel suo articolo.

Ha detto di aver inviato 59 documenti alle autorità neozelandesi in Afghanistan, ma queste hanno respinto la sua richiesta di rimpatrio di emergenza.

Chris Bunny, il capo congiunto del sistema Managed Isolation and Quarantine della Nuova Zelanda, ha detto all’Herald che la domanda di emergenza di Bellis non soddisfava il requisito che lei viaggiasse entro 14 giorni.

Il personale aveva contattato Bellis per presentare un’altra domanda che rientrasse nei requisiti.

“Questo non è raro ed è un esempio dell’aiuto del team ai neozelandesi che si trovano in situazioni angoscianti”, ha scritto Bunny.

Bellis ha affermato che la gravidanza può essere una condanna a morte in Afghanistan a causa del cattivo stato dell’assistenza alla maternità e della mancanza di capacità chirurgiche.

Ha riferito che dopo aver parlato con avvocati, politici e addetti alle pubbliche relazioni in Nuova Zelanda, il suo caso sembra andare avanti di nuovo, anche se deve ancora essere approvato il passaggio a casa.

Il ministro neozelandese per il COVID-19, Chris Hipkins, ha detto all’Herald che il suo ufficio aveva chiesto ai funzionari di verificare se avessero seguito le procedure corrette nel caso di Bellis, “che a prima vista sembrava giustificare ulteriori spiegazioni”. La Nuova Zelanda è riuscita a ridurre al minimo la diffusione del virus durante la pandemia e ha riportato solo 52 decessi per virus tra la sua popolazione di 5 milioni di abitanti.

Ma il requisito della nazione che anche i cittadini di ritorno trascorrano 10 giorni in isolamento negli hotel di quarantena gestiti dai militari ha portato a un arretrato di migliaia di persone che vogliono tornare a casa in lizza per i posti.