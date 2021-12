Afghanistan. Come Haley Carter ha messo in salvo le calciatrici. Hanno bruciato le divise……..

- Advertisement -

AgenPress – Hanno bruciato le divise della loro squadra di calcio, cancellato i loro account sui social media e si sono nascoste. Hanno “evitato a malapena gli spari, sono stati calpestati” e “battuti dai talebani”.

Poi, come descrive Haley Carter su Twitter , hanno dovuto guadare l’acqua delle fogne in cerca di salvezza.

Alla fine, tuttavia, 86 atleti, funzionari e familiari afgani sono stati trasportati in aereo in salvo. La loro evacuazione è stata il risultato di uno sforzo coordinato a livello internazionale che ha coinvolto sei paesi, ma anche coloro che si erano affrettati a tirarli fuori hanno dovuto ammettere che era ancora “a dir poco un miracolo”.

Parlando con la CNN Sport dalla sua casa di Houston, in Texas, Carter ha descritto l’enorme sollievo per il successo dell’operazione: “Non posso credere che un gruppo di sei donne, alcuni avvocati per i diritti umani, allenatori di calcio e un direttore del programma siano riusciti a usa le nostre reti e le nostre risorse per far uscire queste donne”, ha detto.

Ma ciò che quelle donne avevano vissuto era quasi indicibile, e le persone che avevano lavorato così instancabilmente per salvarle ora stanno provando profondi sensi di colpa che non potevano più fare a meno.

Nell’aprile 2016 Carter si è unita alla squadra nazionale femminile dell’Afghanistan come assistente allenatore. Era una squadra alle prime armi con una storia limitata, formata solo nel 2007 e resa possibile solo da un approccio più tollerante all’uguaglianza e ai diritti umani. In un paese in cui prima le ragazze e le donne erano a malapena autorizzate a uscire di casa, figuriamoci a fornire un’istruzione o la possibilità di lavorare in posizioni di autorità, Carter sapeva che il potenziale della squadra era quello di segnare più di qualche gol al campo. “Abbiamo fatto della nostra missione dare potere a quelle donne. Volevamo creare una squadra di calcio che potesse competere a livello internazionale. Ma sapevamo tutti che questo sforzo era qualcosa di molto, molto più grande del calcio. Abbiamo dato loro l’opportunità di usare lo sport per uscire di casa, per ottenere un formazione scolastica.”

“Hanno preso decisioni molto difficili per lasciare le loro famiglie”, ha spiegato Carter, “e tutto ciò che sapevano. E quelle persone sono ancora a casa a Kabul, sono ancora a rischio. Tutti devono capire il trauma che queste donne hanno subito nelle ultime 96 ore. Il nostro team non è nemmeno lì e stiamo tutti lottando per elaborare ciò che sta accadendo. “ L’unica cosa certa è che un giorno i giocatori si riuniranno con i loro angeli custodi dall’altra parte del mondo. “Ovunque vadano queste donne, ovunque finiscano, noi andiamo”, ha detto Carter, prima che lei sapesse per certo che sarebbero state al sicuro. “Sarò sul prossimo volo per dove possiamo portarli per molte, molte, molte ragioni. Questo è il tipo di famiglia che è la squadra nazionale di calcio femminile dell’Afghanistan. Ti assicuro che tutti saliranno su un aereo. “ Nel frattempo, la stessa Carter deve elaborare gli eventi di portata emotiva degli ultimi giorni e il suo coinvolgimento nel tentativo di rendere il mondo un posto migliore. “Mi sento responsabile, e mi sento responsabile della nostra strategia di costruzione e democratizzazione della nazione occidentale”, ha detto. “Quando intraprendiamo iniziative strategiche come questa, lottiamo intrinsecamente per dare potere alle donne e alle minoranze. E ora le stiamo semplicemente abbandonando e sperando che le cose funzionino. Questo è schiacciante per l’anima”. Più urgente in questo momento, tuttavia, è la pressione emotiva di chiedersi se hanno fatto abbastanza. “Essere in grado di mettere le persone in una lista e tirarle fuori, c’è questo senso di colpa che lo accompagna perché essenzialmente stai scegliendo chi vive e chi potrebbe potenzialmente morire. È una sensazione molto pesante. “Il mio terapista farà gli straordinari.”