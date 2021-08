Afghanistan. Erdogan, pronto ad incontrare i talebani. Non saremo deposito Ue per rifugiati

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Il nostro obiettivo è prima di tutto la stabilità e la sicurezza” dell’Afghanistan, e, “se ce ne sarà bisogno, incontreremo il governo formato dai Talebani”. Lo ha detto stasera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso alla nazione dopo una riunione del suo gabinetto.

“L’Europa non può evitare questo problema” dei migranti dall’Afghanistan “chiudendo i suoi confini per garantire la propria sicurezza. La Turchia non ha l’obbligo di essere il deposito dell’Europa per i rifugiati”.