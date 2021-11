Afghanistan. G7, talebani responsabili delle loro azioni su terrorismo, diritti umani e donne

- Advertisement -

AgenPress – I talebani saliti al potere in Afghanistan “saranno ritenuti responsabili delle loro azioni nel prevenire il terrorismo e nel rispettare i diritti umani, in particolare quelli delle donne”. Lo affermano i leader del G7 nella dichiarazione diffusa al termine della riunione virtuale d’emergenza dedicata alla situazione afghana. Nel comunicato, i G7 ammoniscono che l’Afghanistan “non deve mai più diventare un rifugio sicuro per il terrorismo e una fonte di attacchi terroristici contro altri” Paesi.

“Esprimiamo la nostra grave preoccupazione per la situazione in Afghanistan e chiediamo calma e moderazione per garantire la sicurezza dei cittadini afghani e internazionali vulnerabili e la prevenzione di una crisi umanitaria”. E’ quanto si legge nelle dichiarazioni finali del vertice straordinario del G7 sull’Afghanistan.

“Chiediamo il rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale sui diritti umani, compresi i diritti delle donne, delle ragazze e dei gruppi minoritari, e che il diritto umanitario internazionale sia rispettato in tutte le circostanze”. Il popolo afghano, affermano i leader del G7, “merita di vivere in dignità, pace e sicurezza”.