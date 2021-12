Afghanistan. Gay e lesbiche nel mirino dei talebani, “lapidazione o schiacciamento sotto un muro”

AgenPress – Cresciuta da adolescente in Afghanistan, Rabia Balkhi si è sentita fortunata. Nonostante sia nata in un paese con una lunga storia di discriminazione contro le persone LGBTQ , la famiglia di Balkhi l’ha accettata come lesbica.

Ora Balkhi afferma che la loro vita è a rischio, poiché la nuova leadership talebana a Kabul scatena un’ondata di violenza fisica e paura sulla popolazione gay, lesbica e transgender dell’Afghanistan.

Non appena i talebani hanno riconquistato Kabul ad agosto, Balkhi e la sua famiglia si sono nascosti. I nomi di Balkhi e di altre cinque persone LGBTQ in Afghanistan che hanno parlato con la CNN per questa storia sono stati cambiati per motivi di sicurezza: Balkhi ha scelto di usare il nome di una famosa poetessa afgana che considerava “coraggiosa” ed “eroe”.

Lo studente universitario di 20 anni è una delle centinaia di persone LGBTQ in Afghanistan che stanno esortando i sostenitori fuori dal paese ad aiutarli a sfuggire al regime dei talebani.

Due attivisti LGBTQ al di fuori dell’Afghanistan hanno detto alla CNN di avere elenchi separati ciascuno con centinaia di nomi di persone che vogliono fuggire.

“La situazione peggiora ogni giorno … la paura dell’arresto fa parte della vita ora e sono così stressato che non riesco nemmeno a dormire”, ha detto Balkhi alla CNN tramite messaggio di testo da una località sconosciuta. Non è ancora chiaro quanto severamente i talebani applicheranno le loro rigide leggi religiose contro i cittadini LGBTQ dell’Afghanistan. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, ma in un’intervista al quotidiano tedesco Bild a luglio, un giudice talebano ha affermato che c’erano solo due punizioni per l’omosessualità: lapidazione o schiacciamento sotto un muro. In risposta a una richiesta di commento, un portavoce dei talebani ha detto alla CNN che non avevano ancora piani ufficiali per la loro popolazione LGBTQ. “Quando c’è qualcosa ti terrò aggiornato”.

Balkhi ha detto che un gay nel suo quartiere è stato stuprato dopo essere stato trovato dai talebani. Alcune persone LGBTQ hanno detto di essersi nascoste in stanze singole e scantinati per settimane, fissando i muri o guardando i loro telefoni senza sosta per qualsiasi accenno di via d’uscita. Alcuni vengono nascosti da amici che stanno aiutando a fare la guardia o portando loro rifornimenti. Altri hanno detto di essere soli, isolati e a corto di cibo. Ma tutti hanno detto di sentirsi abbandonati dalla comunità internazionale, con i voli di evacuazione fuori dal Paese ormai terminati e i talebani che spingono per normalizzare i rapporti con le nazioni occidentali. Le persone LGBTQ affermano di aver bisogno di aiuto per sfuggire ai combattenti talebani prima di essere scoperti e costretti ad affrontare le brutali leggi del nuovo regime.