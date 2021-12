Afghanistan. Giornalisti afghani descrivono le torture subite dai talebani

- Advertisement -

La giornalista video Nemat Naqdi e l’editor video Taqi Daryabi del canale di notizie online afghano EtilaatRoz hanno affermato di essere state arrestate mentre seguivano una protesta delle donne contro il coinvolgimento del Pakistan in Afghanistan e a sostegno dei diritti delle donne che ha avuto luogo mercoledì.

La protesta era fuori da una stazione di polizia e Naqdi e Daryabi hanno detto di essere stati portati all’interno della stazione e duramente picchiati.

“Mi stavano colpendo con una forza estrema che pensavo davvero che questa fosse la fine della mia vita”, ha raccontato Naqdi.

“Mi hanno colpito al braccio con una forza estrema che non riuscivo a muoverlo negli ultimi due giorni … è migliorato. Il mio occhio sinistro è stato ferito gravemente che è ancora rosso, e sono preoccupato, il mio sinistro l’orecchio non può ricevere alcun udito. Emette un ronzio. Mi hanno dato quattro o cinque schiaffi molto duri sulla mia faccia.”

“Hanno calpestato la mia testa dall’altra parte e stavano premendo il piede sulla mia testa, la mia faccia era sul pavimento a mosaico, e stavo cercando di tirarmi a causa del dolore e di dire loro di colpirmi da tutti i lati e non solo mi ha colpito sulla schiena. Per questo motivo, la mia faccia era insanguinata”, ha detto ancora.