Afghanistan. Hashmat, fratello ex presidente di Ashraf Ghani, giura fedeltà ai talebani

AgenPress – L’agenzia di stampa locale Pajhwok ha riferito che Hashmat Ghani, fratello dell’ex presidente afghano Ashraf Ghani, aveva giurato fedeltà al movimento.

Hashmat Ghani, che dirige il Gran Consiglio di Kush (beduini) in Afghanistan, non ha ricoperto alcuna carica ufficiale durante gli otto anni di presidenza di Ashraf Ghani.

Hashmat Ghani è apparso in un video clip in cui giurava fedeltà a Khalil Rahman, un membro di spicco del movimento talebano, secondo l’agenzia afgana.

Mentre la notizia del suo sostegno ai talebani inizia a circolare, Hashmat Ghani ha affermato in un tweet che “i talebani sono in grado di portare sicurezza”. Ha respinto l’idea di un governo di coalizione per l’Afghanistan.

“I talebani sono in grado di portare sicurezza, ma la gestione di un governo funzionale richiede l’input e la collaborazione di afgani istruiti più giovani. I cosiddetti politici scaduti dovrebbero essere messi da parte completamente in modo che l’esperienza fallita del governo di coalizione non si ripeta”.

“Quelli di noi che rimarranno nel paese non dovrebbero essere persuasi a usare la carta etnica come mezzo per ottenere quote di governo solo così pochi possono saccheggiare il paese ancora una volta. È un momento difficile. Quindi fai quello che puoi per il Paese senza chiedere un seggio al potere”.

Ashraf Ghani è fuggito dall’Afghanistan dopo che i talebani hanno preso Kabul. Nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la fuga dall’Afghanistan, Ashraf Ghani ha affermato di aver lasciato Kabul per evitare spargimenti di sangue.

I talebani hanno incontrato Hashmat Ghani dopo aver annunciato di rivelare un nuovo quadro di governo per l’Afghanistan nelle prossime settimane.