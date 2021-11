Afghanistan. I talebani danno la caccia a 250 magistrate donne e famiglie. “Ci cercano porta a porta”

- Advertisement -

AgenPress – I talebani stanno dando la caccia porta a porta a 250 magistrati donna e le loro famiglie. Lo riferisce Nbc News, spiegando che molte delle giudici sono state formate negli Usa e hanno emesso dure sentenze sui combattenti talebani durante la guerra in Afghanistan, ma la maggior parte non ha diritto a visti speciali perché non sono mai state sul libro paga degli americani. “I talebani ci cercano porta a porta”, ha rivelato una di loro nella provincia di Herat.

Patricia Whalen, giudice in pensione del Vermont, è molto preoccupata di riuscire a portarle all’interno dell’aeroporto di Kabul e tenerle lontane dai talebani. Whalen, che dal 2007 al 2012 è stata anche giudice internazionale per i crimini di guerra della Bosnia-Erzegovina, fa parte di un piccolo gruppo di magistrati che stanno lavorando febbrilmente per evacuare le 250 afghane e le loro famiglie.

La donna, 31enne, ha spiegato che non dorme a casa da quando i talebani hanno preso Herat il 13 agosto, e non è neppure andata a lavorare. "La loro idea – ha aggiunto – è che le donne non possano essere giudici".

Khalili, un pubblico ministero donna che non ha voluto dare il suo nome completo per paura dei talebani, ha affermato di aver dedicato la sua carriera alla lotta contro la violenza di genere in Afghanistan. La violenza contro le donne è un problema enorme in Afghanistan che anche i governi sostenuti dagli Stati Uniti non sono riusciti ad affrontare, secondo Human Rights Watch .

Khalili, 27 anni, ha affermato di essere stata incoraggiata, tuttavia, a vedere più donne usare il sistema giudiziario per proteggere i propri diritti negli ultimi anni. Ma sotto i militanti, ha detto, si aspetta che le molestie sulle donne peggiorino e che i talebani interrompano qualsiasi lavoro volto a eliminare gli abusi.

Come primo procuratore donna nella sua provincia, Khalili ha affermato che la sua famiglia è stata ripetutamente minacciata dai militanti. Alla fine, ha detto che sua madre è stata uccisa e suo fratello è stato attaccato da loro in parte, crede, a causa del suo lavoro.

“Uccideranno, ne sono sicura”, ha detto a NBC News per telefono da Kabul.

Ma queste donne non hanno paura solo dei talebani. Temono anche ritorsioni da parte degli uomini che hanno rinchiuso in prigione, che potrebbero essere stati liberati mentre i militanti marciavano attraverso il paese.

“Conoscono il pubblico ministero, conoscono i giudici, conoscono noi e ora sono liberi”, ha detto Khalili degli uomini che aveva perseguito. “Possono sfruttare questa situazione se vogliono vendicarsi”.

Whalen ha detto che lo sforzo per far uscire i giudici è diventato un progetto a tempo pieno. Lavora circa 20 ore al giorno insieme ad altri quattro giudici, due dei quali in Australia e Nuova Zelanda. (Lei si riferisce a loro come all’equipaggio notturno.)

Insieme hanno messo insieme abbastanza risorse e connessioni per creare un’ancora di salvezza. Il gruppo è riuscito a portare alcuni giudici e le loro famiglie fuori dal paese, anche se lei ha rifiutato di dire esattamente quanti o dove sono andati per problemi di sicurezza in corso.