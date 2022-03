Afghanistan. I talebani revochino le restrizioni alle donne. Non possono viaggiare o lasciare il Paese

- Advertisement -

AgenPress – La direttrice associata per i diritti delle donne di Human Rights Watch, Heather Barr, ha chiesto all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, in visita in Afghanistan, di spingere l’Emirato islamico a revocare le restrizioni ai viaggi delle persone, in particolare delle donne che lasciano il Paese.

“È urgente che l’alto commissario chiarisca con i talebani che chiunque ha il diritto di lasciare il Paese ed è anche importante che l’alto commissario parli con i paesi del mondo che non riconoscono adeguatamente il diritto di tutti gli afgani chiedere asilo se subiscono persecuzioni nel loro paese di origine”.

“L’imposizione di restrizioni alle donne ha creato serie sfide occupazionali per le donne, molte delle donne sono le uniche capofamiglia nelle loro famiglie”, ha affermato Munisa Mubarez, attivista per i diritti delle donne.

Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), insieme a una delegazione, lunedì, è arrivato a Kabul per valutare la situazione umanitaria dell’Afghanistan e anche per incontrare i funzionari dell’Emirato islamico su questioni importanti.

Martedì il commissario delle Nazioni Unite ha incontrato Abdullah Abdullah, ex presidente dell’HCNR, e Abdullah ha dichiarato in un tweet di aver ribadito la sua richiesta di ulteriore sostegno umanitario per le persone all’interno dell’Afghanistan.

“Durante l’ultima guerra… la maggior parte delle donne sono state ferite, quindi ora devono essere al centro dell’attenzione”, ha affermato Mawlooda Tawana, attivista per i diritti umani.

Durante gli ultimi sette mesi da quando l’Emirato islamico ha preso il potere in Afghanistan, diversi funzionari delle Nazioni Unite sono arrivati ​​nel paese per discutere le questioni dell’Afghanistan con nuovi funzionari.

“Accogliamo con favore le visite dei funzionari delle Nazioni Unite, questo tipo di incontri e visite sono importanti per un maggiore impegno con l’attuale governo”, ha affermato Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

Filippo Grande, all’inizio della sua visita a Kabul, ha detto ai giornalisti che incontrerà i funzionari dell’Emirato islamico per discutere della situazione umanitaria nel Paese. “Sono molto d’accordo sul fatto che dobbiamo guardare a quali sono le soluzioni per le persone che sono rifugiati o sfollati”.