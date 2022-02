Afghanistan. Manifestano contro i talebani. Arrestate 29 donne. “Incoraggiate da donne all’estero”

- Advertisement -

AgenPress – Sono passati dieci giorni da quando 29 donne sono scomparse da un rifugio per donne a Kabul, e ora il ministero dell’Interno ha diffuso un video di alcune di loro. Le donne sono ancora detenute.

Alcune delle donne detenute nel video confessano di essere state incoraggiate dalle donne all’estero a protestare contro l’attuale governo afghano.

“Nilofar Ayoubi, Mitra Mehran, Atiya Mehraban, Huda Khamoosh e Zahra Mousawi sono tra le donne che sono all’estero e ci hanno detto che dovremmo protestare contro il governo dell’Emirato islamico”, ha detto una donna che è stata detenuta.

“Mercoledì, una persona di nome Rahman ci ha chiamato e ha chiesto un codice, e con quel codice ci hanno portato al rifugio”, ha detto una donna nel video.

Il ministero dell’Interno ha affermato che al momento non vi è alcuna minaccia per la vita delle donne detenute.

“Le donne che protestavano, che intonavano slogan contro l’Emirato islamico, sono state recentemente arrestate dalle forze dell’Emirato islamico. Hanno ammesso nei loro commenti che stavano ricevendo aiuto dall’estero e che si rammaricano delle loro azioni. Al momento non c’è alcuna minaccia per le loro vite”, ha detto Aqel Azam, portavoce del ministero dell’Interno.

Nel frattempo, il rilascio delle confessioni di queste donne detenute ha suscitato reazioni diffuse.

“Quelle donne nominate dalle donne manifestanti devono una risposta a tutti gli afgani, in particolare alle donne attiviste. Spero che tu abbia realizzato i tuoi errori. Hai messo a RISCHIO la vita di queste donne. Non avevi una strategia di difesa, un piano di sicurezza e nemmeno un piano di evacuazione. Dove sono adesso queste donne detenute? I talebani devono rilasciarli immediatamente se non sono ancora stati rilasciati. Abbiamo bisogno di forti garanzie dalle notizie dell’UNAMA”, ha twittato Samira Hamidi, che secondo il suo account Twitter è un’attivista afgana “attualmente ad Amnesty”.

“Il video delle confessioni delle detenute non è accettabile per diversi motivi. Primo, perché queste confessioni sono state fatte sotto costrizione e pressione quando le persone sono sull’orlo della morte. Non c’è dubbio che gli esseri umani lottano per sopravvivere, per vivere e per respirare”, ha affermato Monisa Mubariz, co-fondatrice dell’Afghan Powerful Women’s Movement.

L’arresto delle altre quattro donne in protesta era stato precedentemente ampiamente criticato dalle forze di sicurezza, ma alla fine sono state rilasciate.