Afghanistan. Onu chiede che si indaghi sulle due attiviste per i diritti umani scomparse da una settimana

AgenPress – Il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan Deborah Lyons ha dichiarato mercoledì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che “rimaniamo estremamente preoccupati per il destino di diverse attiviste che sono state rapite dalle loro case e sono scomparse”.

Ha anche invitato l’Emirato islamico a condurre un’indagine su tali casi.

Tamana Zaryabi Paryani e Parawana Ibrahimkhel sono le due attiviste per i diritti delle donne scomparse la scorsa settimana.

Anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto il rilascio delle due attiviste.

“Il capo delle Nazioni Unite ha evidenziato la situazione delle donne e delle ragazze, che sono ancora una volta escluse dagli uffici e dalle aule”, ha citato Guterres. “Ha anche fatto appello per il rilascio delle attiviste che sono state arrestate o rapite di recente”.

Mahbooba Saraj, un’attivista afgana per i diritti delle donne, ha detto alla conferenza che “oggi” in Afghanistan le donne vengono letteralmente cancellate dalla vita pubblica.

La maggior parte delle ragazze afghane è bandita dalle scuole secondarie”, ha detto.

L’inviata speciale degli Stati Uniti per le donne afghane, Rina Amiri, ha dichiarato su Twitter di aver premuto per l’immediato rilascio delle due attiviste in un incontro con la delegazione dell’Emirato islamico a Oslo.

“Ad Oslo, (l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Thomas West) ed io abbiamo fatto pressioni per il rilascio immediato di Tamana Parwani, Parwana Ibrahimkhel, Alia Azizi e altri. I raid e gli arresti dei manifestanti devono finire. Facendo eco alle richieste delle donne afgane, abbiamo spinto per un’azione concreta in materia di istruzione, occupazione e diritti umani”, ha affermato.

L’Emirato islamico ha negato le accuse di aver arrestato le due attiviste per i diritti delle donne, ma si è impegnato ad approfondire la questione.

Tamana Zaryabi Paryani è una di quelle donne che si è mai lasciata intimidire.

Lo scorso fine settimana, si è unita a dozzine di altre persone per rivendicare il diritto al lavoro e il diritto all’istruzione. I manifestanti sono stati spruzzati al peperoncino dai combattenti talebani e alcuni hanno affermato di essere stati storditi da scosse elettriche.

Dopo aver fatto sentire la loro voce, sono tornati a casa. Alcuni temevano di essere stati seguiti.

Mercoledì notte, alle 20:00, uomini armati sono entrati nel condominio di Tamana Paryani nel quartiere Parwan 2 di Kabul. Era sola in casa con le sue sorelle. Gli uomini iniziarono a sfondare la porta. “Per favore aiutatemi, i talebani sono venuti a casa mia, le mie sorelle sono a casa”, aveva supplicato la signora Paryani in un video pubblicato sui social media. “Aiuto, i talebani sono venuti a casa mia”, aveva detto prima che il video finisse. Da quando i talebani hanno preso il potere il 15 agosto, le donne si sono lamentate di essere ora prigioniere nelle loro stesse case. Sotto il governo talebano l’Afghanistan è diventato l’unico paese al mondo che limita pubblicamente l’istruzione sulla base del genere, che è un importante punto critico nella ricerca di legittimità dei talebani e nella revoca delle sanzioni. Le continue proteste delle donne che mettono in luce la questione sono fonte di imbarazzo per il gruppo.