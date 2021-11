Afghanistan. Povertà e regime talebano costringono i giornalisti disoccupati a diventare venditori ambulanti

- Advertisement -

AgenPress – L’Unione nazionale dei giornalisti afghani (ANJU) ha espresso preoccupazione per la disoccupazione di un certo numero di giornalisti nel paese.

“Le preoccupazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, le difficoltà economiche e dozzine di altre questioni hanno recentemente minacciato la comunità dei giornalisti”, ha affermato Masroor Lutfi, responsabile dei media di ANJU.

A causa della mancanza di lavoro alcuni giornalisti sono stati costretti a vendere frutta per le strade di Kabul come rivenditori.

Hasib Yousefi, un dipendente di un media privato, ora vende per le strade di Kabul.

Ha detto che ha lavorato per vari media per oltre 15 anni, ma ora a causa della povertà e della disoccupazione, deve vendere frutta per le strade di Kabul per sfamare la sua famiglia.

“Ho lavorato per circa 15 anni in vari media. Il mio lavoro era dirigere e programmare e ho lavorato per 10 anni alla Khurshid TV”.

“Dopo aver perso il lavoro, e con l’aumento del livello di povertà e miseria nel nostro paese, con i pochi soldi che avevo ho comprato questo carrello per lavorare ed essere preparato per l’inverno”, ha detto Bilal Yousufi, un ex dipendente di un media che ora lavora come venditore per le strade di Kabul.

Nel frattempo, secondo il numero di organizzazioni che supportano i media, dozzine di media in Afghanistan hanno smesso di funzionare dopo il cambiamento politico a causa di problemi economici.