Afghanistan. Riapertura scuole femminili causa tensioni tra i membri del governo islamico

AgenPress – Rina Amiri, inviata speciale degli Stati Uniti per i diritti umani e per le donne e le ragazze afghane, ha affermato che la questione della riapertura delle scuole femminili ha causato tensioni tra i membri della nuova leadership di governo.

Amiri ha invitato l’Emirato islamico a prendere la decisione finale sull’istruzione delle ragazze il prima possibile, affermando che l’Emirato islamico non vedrebbe una riduzione delle sanzioni, né otterrebbe il riconoscimento, senza soddisfare le condizioni internazionali.

“Non c’è possibilità di ammorbidire o allentare le sanzioni quando i talebani stanno chiaramente violando i termini che sono stati stabiliti e, per gli stessi talebani, dov’è l’impatto delle sanzioni? è il fatto che gli stessi talebani riconoscono che questo non è qualcosa che un governo che cerca di avere credibilità internazionale ed essere un membro rispettato della comunità… sta a loro fare ciò che è necessario… far rimuovere le sanzioni, ” lei disse.

Ma il ministero dell’Istruzione nega che ci siano controversie tra i funzionari del governo sulla chiusura delle scuole femminili, affermando che la decisione finale sulla riapertura delle scuole femminili al di sopra del sesto anno sarà presa dalla dirigenza.

“Ogni volta che i funzionari del governo decidono di riaprire le scuole (classi 7-12) nel Paese, il Ministero dell’Istruzione è pronto ad aprire tutte le scuole femminili in tutto il Paese”, ha affermato Ahmad Aziz, Reyan, portavoce del Ministero della Formazione scolastica.

Nel frattempo, l’inviato speciale degli Stati Uniti Thomas West ha twittato di aver parlato con l’ex presidente Hamid Karzai della possibilità di riportare le ragazze a scuola il prima possibile e della necessità di un processo di consultazione nazionale per determinare il futuro dell’Afghanistan.

“L’ex presidente Hamid Karzai ha tenuto colloqui con l’inviato degli Stati Uniti per l’Afghanistan per l’istituzione di un organo consultivo e per consentire a tutte le ragazze di andare a scuola”, ha affermato Shahzada Massoud, analista politico.

“Bandire le ragazze dall’istruzione ha scoraggiato tutte le ragazze e la gente riguardo al sistema dell’Emirato islamico; alle ragazze dovrebbe essere concesso il diritto all’istruzione”, ha affermato Wahida Adalatjoo, attivista per i diritti delle donne.

Le scuole femminili avrebbero dovuto riaprire in tutto il paese dopo mesi di chiusura, nel terzo di Hamal di quest’anno; ma il Ministero dell’Istruzione ha annunciato lo stesso giorno che le scuole secondarie e superiori per ragazze sarebbero rimaste chiuse fino a nuovo avviso, cosa che è stata accolta con forti reazioni nazionali e internazionali.