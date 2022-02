Afghanistan. Talebani al potere da sei mesi, paese al collasso tra fame, disoccupazione, povertà e ritorsioni

- Advertisement -

AgenPress – La Camera degli artigiani e dei negozianti ha affermato che a causa del cambiamento politico e del COVID-19 nel Paese, oltre il quaranta per cento del lavoro degli artigiani si è interrotto.

In un incontro tenutosi a Kabul per affrontare le sfide e invitare suggerimenti per risolvere i problemi degli artigiani e degli uomini d’affari in Afghanistan, il capo della camera ha affermato che nel Paese c’erano già più di un milione di artigiani, che hanno dato lavoro a cinque milioni di persone .

“È necessario che l’Emirato islamico dell’Afghanistan compia passi importanti per sviluppare le sue attività volte a prevenire la povertà e la disoccupazione, per ampliare il campo di attività dei suoi imprenditori e creare opportunità di lavoro”, ha affermato Noorulhaq Omari, capo dell’Afghan Camera dell’artigianato e dei negozianti.

Nel frattempo, il portavoce dell’Emirato islamico ha affermato che stanno cercando di creare opportunità di lavoro per lo sviluppo dell’economia del Paese che è ormai sull’orlo del fallimento.

L’economia si è ridotta in sei mesi del 40 per cento quello che il 15 febbraio prossimo si appresta a vivere la ricorrenza dei sei mesi dalla riconquista del potere da parte dei Talebani.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto il mese scorso che l’Afghanistan è “appeso a un filo”: milioni di persone soffrono la fame, l’istruzione e i servizi sociali sono in condizioni disastrose, e la mancanza di liquidità, con le code davanti alle banche per ritirare contanti, limita anche la capacità delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie di raggiungere le persone in difficoltà. In tutto questo sono ancora molti gli afghani che avevano collaborato con il precedente governo bloccati nel Paese e a rischio di ritorsione.

Nonostante il tentativo dei Talebani di rassicurare la comunità internazionale che l’esperienza dei primo regime, rovesciato nel 2001 dall’intervento militare guidato dagli Usa non verrà ripetuta, rimane intatta la preoccupazione per il mancato rispetto dei diritti umani e delle donne in particolare.