Afghanistan. Talebani sparano in aria contro protesta donne che chiedevano “pane, lavoro e libertà”

- Advertisement -

AgenPress – Diverse donne hanno tenuto una manifestazione nell’area Charai Sedarat di Kabul, dove hanno chiesto giustizia e difesa dei diritti delle donne.

I manifestanti hanno scandito lo slogan “pane, lavoro e libertà” e hanno esortato il governo ad interim a rispettare i diritti delle donne e delle ragazze.

- Advertisement -

Portavano un cartello con scritto: ‘Il 15 agosto è un giorno nero’. Durante il raduno hanno anche intonato lo slogan: ‘Giustizia, giustizia, siamo stufe di ignoranza’. Molte di loro non avevano il viso coperto dal velo.

I manifestanti hanno detto che le forze dell’Emirato islamico hanno sparato in aria.

“Abbiamo fatto una protesta. I talebani hanno violato la nostra protesta. Hanno sparato in aria e hanno trattenuto le ragazze per circa due o tre ore. (Le forze dell’Emirato islamico) hanno sequestrato i loro telefoni”, ha detto un manifestante.

- Advertisement -

“Le donne afghane non toglieranno le mani dalle loro lotte e lotte”, ha detto un manifestante.

Le forze dell’Emirato islamico hanno arrestato giornalisti stranieri e un giornalista di TOLOnews, che stavano seguendo le proteste.

Il giornalista di TOLOnews è stato rilasciato dopo essere stato trattenuto per sei ore.

“Hanno preso la mia macchina fotografica e volevano trattenermi, ma fortunatamente ho trovato un modo per scappare”, ha detto Ahmadshah, un cameraman di TOLOnews.

“Durante la protesta di oggi, un giornalista di TOLOnews è stato trattenuto dalle forze di sicurezza della zona per quasi cinque ore. Il nostro cameraman è stato picchiato. Gli è stata presa la macchina fotografica, che non abbiamo ancora ricevuto. Non siamo contenti di questa azione e la consideriamo contraria alla libertà di parola e ai media indipendenti”, ha affermato Zirak Faheem, vicedirettore di TOLOnews.

“Tali detenzioni causano l’indebolimento della libertà di parola e causano la distanza tra giornalisti, media ed emirato islamico. L’unico modo per superarlo è formare la commissione di violazione dei media. Quindi, ogni volta che c’è un problema, sarà affrontato attraverso questa commissione”, ha affermato Fawad Beroz, vice capo dell’Unione dei giornalisti indipendenti dell’Afghanistan.