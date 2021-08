Afghanistan “una vergogna occidentale”. Salvini, “fuga vigliacca e senza senso”

- Advertisement -

AgenPress – L’Afghanistan è “una vergogna occidentale. Noi come Lega abbiamo chiesto l’intervento immediato del Governo e la convocazione delle commissioni e del Parlamento perché anni e vite perse hanno reso più forti i terroristi e i tagliagole islamici e sarà un problema anche per l’Italia di terrorismo e immigrazione clandestina, non solo via mare ma anche via terra”.

Così Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Gambarie d’Aspromonte.

“E’ veramente una fuga vigliacca e senza senso. L’occidente deve fermarsi e ripensarci e questi tagliagole vanno fermati prima che sia tardi”.