Afghanistan. Usa. Consiglieri militari avvertono Biden di evacuare entro il 31 agosto

AgenPress – L’esercito americano ha avvertito il presidente Joe Biden che deve decidere entro martedì se estendere l’evacuazione in Afghanistan oltre il 31 agosto, secondo un funzionario della difesa che ha familiarità con le discussioni, sebbene Biden debba ancora prendere una decisione.

I consiglieri militari hanno detto alla Casa Bianca che la decisione deve essere presa entro martedì in modo da avere il tempo sufficiente per ritirare i 5.800 soldati attualmente a terra, nonché le loro attrezzature e armi. Se il presidente è d’accordo, l’esercito prevede “qualche giorno in più” per cercare di evacuare quante più persone possibile prima che inizi il ritiro delle forze statunitensi, possibilmente alla fine di questa settimana.

Biden sta ancora decidendo se estendere la scadenza per la rimozione di tutte le truppe statunitensi. Diversi consiglieri del presidente hanno sconsigliato una proroga, citando la situazione della sicurezza sul campo. I funzionari hanno trascorso gli ultimi giorni a monitorare potenziali minacce terroristiche, citando informazioni “persistenti” e credibili secondo cui la situazione caotica al di fuori dell’aeroporto ha creato un obiettivo per l’ISIS-K e altre organizzazioni. L’ultimatum decisionale del Pentagono per Biden segue la dichiarazione dei talebani secondo cui gli Stati Uniti devono rimuovere tutte le forze entro il 31 agosto, una scadenza che i funzionari militari statunitensi affermano che stanno ancora pianificando di rispettare, con un ritmo accelerato di voli di evacuazione che ora stanno portando via migliaia di persone. dell’Afghanistan ogni giorno e l’esercito americano entra persino a Kabul, se necessario, per recuperare le persone. Mentre l’alta sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha espresso ottimismo sul fatto che non sarà necessario prolungare oltre il 31 agosto, Biden ha affermato che, se necessario, la missione per estrarre cittadini statunitensi e alcuni afgani potrebbe continuare fino a settembre.