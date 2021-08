Afghanistan. Zahra Ahmadi giunta a Roma chiede la protezione per le amiche lasciate

- Advertisement -

AgenPress – “Zahra mi ha ripetuto mille vote grazie ed io lo dico a quanti ci sono stati vicino, a tutti. Poi Zahra mi ha parlato delle sue amiche e mi ha supplicato di proteggerle. Mi ha detto che è stanca ma felice alla fine mi ha detto di dirvi: non dimenticateci, io non conto nulla sono solo una e sono qui ad aiutarvi per aiutare gli altri”.

Lo afferma Ahamed Ahmadi fratello di Zahra appena giunta in Italia dall’Afghanistan in fuga dai talebani. “Sono in aeroporto e sto in questo momento con lei! Non posso trattenermi tanto”.

“Come prevedevo tristezza e gioia, lacrime e sorrisi – aggiunge in fratello di Zahra -. È stata affettuosa. Ci siamo guardati e la promessa era di non abbracciarci per via del Covid: ma ho guardato il colonello che seguiva le operazioni e l’ho visto emozionato e con un gesto mi ha incoraggiato ad abbracciarla: non riuscivamo a staccarci”.