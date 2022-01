AgenPress. Il Tribunale di Livorno ha fissato per il 13 giugno la data per l’apertura del processo a Beppe Grillo per violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi.

Secondo l’accusa, Beppe Grillo, avrebbe strappato di mano il cellulare del giornalista e lo avrebbe spintonato per le scale.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione per la violenza privata, mantenendo il reato di lesioni.

Il Gip ha però respinto la richiesta di archiviazione.