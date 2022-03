Alert cyber-attacchi in Italia nel mirino le aziende sanitarie per gli aiuti umanitari all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “La recente grave crisi ucraina richiede a tutte le istituzioni e agli obiettivi sensibili, quali anche le aziende e le strutture sanitarie, di prestare massima attenzione e di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza informatica per scongiurare possibili attacchi informatici”.

Questo è l’alert diramato dal Csirt (Computer Security Incident Response Team), struttura istituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), così come riportato da una nota della Regione Lazio.

- Advertisement -

“Il Sistema sanitario regionale (Ssr) è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza – afferma l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato – Attivato il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno”.

Le aziende sanitarie e ospedaliere, “probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere”, sono “obiettivo molto sensibile” degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt. Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire questa sera alle aziende sanitarie piemontesi, invitandole ad “alzare al massimo i livelli di sicurezza”, ponendo “massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra”.

Nella comunicazione il Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive istituito dalla Regione Piemonte per coordinare le diverse Unità operative delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative emergenze, invita i referenti delle aziende sanitarie a “monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza”. “Se i vostri referenti necessitano di informazioni ulteriori, la struttura regionale cercherà di supportare per quanto possibile”.