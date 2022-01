Anna Frank e la sua famiglia tradite da un notaio ebreo che rivelò ai nazisti il nascondiglio

“Quando van den Bergh ha perso le sue protezioni che lo esentavano dal dover andare nei campi, ha dovuto fornire qualcosa di prezioso ai nazisti con cui aveva avuto contatti per lasciare che lui e sua moglie in quel momento rimanessero al sicuro”, ha detto l’ex agente dell’Fbi, Vince Pankoke, al programma della Cbs, ’60 Minutes’.

La soffiata ai nazisti sul nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia, al numero 263 di Prinsengracht, non sarebbe arrivato quindi da cittadini comuni, ma da un ebreo. Quanto scoperto dal team si allinea con le affermazioni del padre di Anna, Otto Frank, unico sopravvissuto della famiglia ad Auschwitz-Birkenau, che in un’intervista del 1948 avrebbe detto: “Siamo stati traditi dagli ebrei”.

Il team ha lavorato per sei anni a questo “cold case” analizzando una montagna di documenti: dati, registri perduti, informazioni di testimoni ormai deceduti; ha utilizzato l’intelligenza artificiale per cercare di raccordare circa 66 giga bytes di materiale, per poter fare delle ricerche, per esempio, sulle retate in altri nascondigli.

La ricerca ha anche smantellato la teoria che il ritrovamento fu casuale come anche che che il traditore fosse il responsabile del magazzino dell’azienda “Opekta e Gies & Co” , Willem van Maaren, o ancora ha tolto dubbi su una donna, Ans van Dijk, che in quegli anni terribili, fingendo di essere una partigiana della resistenza, tradì più di 200 persone.

Secondo quanto si evince dall’inchiesta il team è arrivato alla conclusione il magazziniere avesse scoperto chi era il traditore: nelle rare occasioni in cui ammetteva di saperlo, Willem van Maaren, infatti aveva detto che il delatore era ebreo ed era morto.

L’ex agente dell’FBI Vince Pankoke sostiene che “poiché non ci sono prove di Dna o immagini video in una vicenda tanto antica, bisogna fare affidamento sulle prove circostanziali e questa teoria ha una probabilità di almeno l’85%” che sia veritiera”. La teoria a cui fa riferimento Pankoke si basa sulla copia di una nota anonima che fu consegnata a Otto Frank al termine della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo il suo ritorno ad Amsterdam, ritrovata tra gli archivi di un ufficiale di polizia: diceva che il nascondiglio segreto era stato rivelato da un uomo chiamato Arnold van den Bergh; un uomo che aveva dato ai nazisti anche un’altra serie d’indirizzi.

Chi ha lavorato allo studio ammette che non si tratta ancora di prove conclusive: non si sa soprattutto come il notaio consegnò l’indirizzo e chi scrisse la nota anonima che convinse Otto Frank di questa teoria. Che Otto abbia ricevuto la soffiata è pero’ indiscutibile, così come il fatto che pensava di sapere chi fosse il traditore.