Antitrust: Tim-Dazn, Serie A al via regolarmente. Unione Naz. Consumatori bene, ma vigileremo

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento cautelare sull’accordo fra TIM e DAZN per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A concludendo che alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire.

“Bene, siamo lieti che al momento, sulla carta, gli impegni presi siano sufficienti per non richiedere un intervento cautelare. Siccome, però, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, vigileremo per tutto il campionato e segnaleremo immediatamente sia all’Agcom che all’Antitrust ogni disservizio, ogni partita non fruibile, ogni effetto negativo sulla rete come un eventuale abbassamento della qualità del servizio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Visti i rincari esponenziali decisi da Dazn, i consumatori pagano profumatamente per vedere il campionato di serie A. Hanno quindi tutto il diritto di vederlo senza che il segnale si blocchi o vi siano problemi tecnici di altro tipo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.