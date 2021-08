Antitrust Ue: sì ad aiuti per gestori impianti sci in Italia

- Advertisement -

AgenPress. Sono 430 i milioni di euro stanziati per risarcire i gestori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle chiusure dal 4 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 per limitare la diffusione del coronavirus. E’ quanto stanziato dall’Antitrust Ue.

Sono previsti risarcimenti sotto forma di contributi diretti per i danni subiti e le autorità italiane verificheranno che non vi sia sovra-compensazione sulla base delle perdite nette subite per la pandemia.

Spinelli e Failoni, assessori della Provincia autonoma di Trento, sottolineano la buona notizia per l’economia di montagna: “La notizia che arriva da Bruxelles è positiva – sottolineano l’assessore allo sviluppo economica, ricerca e lavoro Achille Spinelli e l’assessore al turismo Roberto Failoni – ora tocca al governo nazionale mettersi in moto per assegnare gli aiuti agli impiantisti il più celermente possibile”.

Anche l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, evidenzia che questo è “un ulteriore e fondamentale passo per indennizzare il comparto della montagna, messo in ginocchio dalla chiusura degli impianti sciistici lo scorso dicembre 2020″.

“Siamo ormai agli ultimi passaggi formali – continua Sertori – per concretizzare quanto promesso ad aziende, lavoratori e a tante famiglie, costretti all’inattività durante la stagione invernale passata. Le risorse messe a disposizione consentiranno ai vari operatori, inoltre, di affrontare le necessità economiche future con maggiori capacità e ottimismo”.