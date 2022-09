Argentina. Punta la pistola in faccia alla vice presidente ma il colpo non parte. Arrestato

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo ha cercato di uccidere la vicepresidente dell’Argentina Cristina Fernández fuori dalla sua casa, ma la pistola si è inceppata.

Il video dell’incidente mostra il vicepresidente sorridente mentre cammina accanto a una folla di persone. Un uomo tra la folla si lancia quindi in avanti, puntando una pistola alla faccia di Fernández de Kirchner e apparentemente tentando un tiro.

L’aggressore è stato arrestato dopo pochi secondi di confusione e panico.

L’agenzia di stampa ufficiale argentina, Télam, ha identificato l’uomo come cittadino brasiliano, aggiornando in seguito il suo nome in Fernando Andre Sabag Montiel.

Il ministero della Sicurezza argentino ha confermato che l’arma utilizzata nell’incidente era un’arma da fuoco .380 con proiettili all’interno.

“Cristina è ancora viva perché – per qualche ragione che non possiamo confermare tecnicamente in questo momento – l’arma, che era armata con cinque proiettili, non ha sparato anche se è stato premuto il grilletto”, ha detto il presidente argentino Alberto Fernández in una trasmissione televisiva.