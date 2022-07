Associazione Libera, oggi a Roma il ricordo di Rita Atria a 30 anni dalla morte

AgenPress. In occasione del trentennale (26 luglio 1992-26 luglio 2022) della morte di Rita Atria, giovane testimone di giustizia 17enne suicida a Roma dopo la strage di via D’Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino, l’Associazione Libera promuove un momento di ricordo: appuntamento martedì 26 luglio, alle ore 10,30, in viale Amelia 23 a Roma, con letture tratte dal “Diario di Rita Atria” a cura dei giovani partecipanti al campi di impegno e formazione di Libera.

Saranno presenti don Luigi Ciotti, presidente di Libera; Roberto Fico, presidente della Camera; Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio; Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio Legalità Regione Lazio; Paola Di Nicola Travaglini, magistrata.