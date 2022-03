Atleti russi e bielorussi banditi dalle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha dichiarato che avrebbe bandito gli atleti russi e bielorussi dai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, che inizieranno venerdì.

“All’IPC crediamo fermamente che sport e politica non debbano mescolarsi. Tuttavia, non per colpa sua, la guerra è ora arrivata a questi Giochi e dietro le quinte molti governi stanno avendo un’influenza sul nostro amato evento”, ha affermato il presidente dell’IPC Andrew Parsons in una dichiarazione.

- Advertisement -

Era anche una questione di sicurezza, con la situazione nel villaggio degli atleti che diventava “insostenibile” con l’intensificarsi delle tensioni, ha affermato.

Ha detto che i comitati paralimpici di più paesi hanno minacciato di non competere e che se agli atleti russi e bielorussi fosse stato permesso di prendere parte, “probabilmente le nazioni si ritireranno” e “probabilmente non avremo Giochi praticabili”.

“Agli atleti para dei paesi colpiti, siamo molto dispiaciuti che siate colpiti dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana per violare la tregua olimpica. Siete vittime delle azioni dei vostri governi”.

- Advertisement -

La decisione arriva meno di un giorno dopo che l’IPC ha inizialmente consentito agli atleti di entrambi i paesi di competere come neutrali sotto la bandiera paralimpica e l’inno paralimpico. Toccherà 83 atleti dei due paesi, ha detto Parsons.