Barbero. “Donne insicure, poco aggressive e spavalde, questo frena la carriera e la corsa al potere”

AgenPress – “Vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certi campi”.

Lo dice lo storico e accademico Alessandro Barbero a La Stampa, secondo il quale le donne restano più indietro degli uomini nella corsa al potere e nel fare carriera.

E, pur di rischiare di essere “impopolare”, si domanda: “è possibile che in media, le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi?”. Ma uscire da questo schema potrebbe essere “solo una questione di tempo”, prosegue l’accademico. “Basterà allevare ancora qualche generazione di giovani consapevoli e la situazione cambierà”.

Barbero aveva guidato la protesta degli accademici contrari al Green pass. “Mi sono vaccinato, sia pure con qualche timore, e il Pass ce l’ho”, afferma lo storico. Ma “resto della mia idea, ovvero che non mi piace l’obbligo di Green Pass per accedere ai mezzi pubblici o, peggio, per poter lavorare e ancor meno mi piace che i datori di lavoro debbano diventare controllori”.