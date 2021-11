Berlusconi al Quirinale. Rotondi a De Benedetti: “Invece del passaporto restituisca un pò di grana”

- Advertisement -

AgenPress. “Comprendo il dispiacere dell’ingegner De Benedetti per l’eventuale elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale.

Mi pare esagerato però che egli voglia restituire il passaporto. Magari potrebbe bastare-come gesto di protesta– la restituzione in beneficenza di una parte dei lauti introiti scaturiti dalla celebre, rispettabile e per lui fortunata ‘sentenza Mondadori‘”.

Così Gianfranco Rotondi risponde a Carlo De Benedetti che annuncia di rinunciare al passaporto in caso di elezione di Berlusconi al Quirinale.