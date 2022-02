Bielorussia. Si oppone al regime Lukashenko, sciatrice Darya Dolidovich fugge in Polonia. Era stata esclusa dalle Olimpiadi

L’allenatore e padre di Darya, Sergei Dolidovich, è un sette volte olimpionico che si è espresso pubblicamente contro il regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e ha preso parte a proteste di piazza dopo le contestate elezioni presidenziali dell’agosto 2020, segnate da frodi.

“Non avrei potuto immaginare, nemmeno in un incubo, che sarei finito per lasciare il mio paese tre-quattro mesi fa. Sembra che domani riprenderò l’aereo o la macchina”, ha detto la sciatrice.

“Avevo programmato di finire la scuola in Bielorussia, ma i miei genitori hanno detto che ci saremmo trasferiti. Penso che sia per il meglio anche per mio padre. Sono sconvolta, ovviamente”, ha continuato.

Sergei ha detto che la famiglia era stata presa di mira per le loro opinioni politiche e che il diritto di sua figlia di competere era stato tolto.

“Darya è stata privata del suo diritto di fare sport o di partecipare a competizioni. Non vedo la possibilità che continui la sua carriera in Bielorussia. È successo tutto per motivi così inventati. Non vedo alcuna possibilità per lei di farlo continua a fare ciò che ama e realizza il suo sogno”.