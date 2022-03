Luce – Gas. Bollette, Assoutenti: riduzione tariffe è goccia nel mare

AgenPress. La riduzione del 10% delle tariffe di luce e gas è una goccia nel mare del tutto inadeguata a rimediare agli enormi danni prodotti dal costante aumento delle bollette degli ultimi mesi.

Lo afferma Assoutenti, che chiede al Governo misure più incisive per tutelare le tasche di famiglie e imprese.

“Nonostante i 20 miliardi di euro spesi tra il 2021 e il 2022 dal Governo per contrastare il caro bollette, le tariffe ad aprile scenderanno solo del 10% – spiega il presidente Furio Truzzi – Un calo che non ci soddisfa affatto, e che dimostra l’esigenza di misure più efficaci per uscire dalla grave situazione attuale”.