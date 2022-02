Bonfrisco (Lega), Ue predisponga azioni per aiutare donne afghane

- Advertisement -

“Serve un Forum europeo per sostenere e proteggere la vita delle donne afghane perseguitate”

AgenPress. “E’ necessario per l’Ue dare vita a una piattaforma europea, un Forum europeo delle donne afghane. Serve all’Europa promuovere con le elette nelle istituzioni politiche afghane uno strumento che renda istituzionale la Conferenza di oggi per ogni possibile dialogo utile al popolo afghano.

Collegata da Roma ha inviato un messaggio di solidarietà alle parlamentari afghane presenti all’incontro anche Sakina H., membro del Consiglio provinciale di Herat, messa in salvo dal Governo italiano. L’azione Ue deve sostenere e proteggere la vita delle donne afghane perseguitate da estremisti religiosi fanatici e violenti come i Talebani. Per questo l’istituzione del Forum europeo delle donne parlamentari afghane sarà oggetto anche di una mozione di risoluzione.

- Advertisement -

La scorsa settimana abbiamo inviato una lettera a tutti gli europarlamentari per sottolineare l’urgenza che a seguito del primo colloquio in Europa con i Talebani, svoltosi a porte chiuse a Oslo, sia avviato un dibattito parlamentare nel corso della prossima Plenaria”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato, intervenuta in collegamento nel corso della seconda giornata di conferenza dedicata alle donne afghane, Afghan Women Days.