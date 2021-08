Bonus vacanze: Garavaglia, allargarne l’utilizzo

- Advertisement -

AgenPress. Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il bonus vacanze dell’estate scorsa non è andato benissimo e ha annunciato che si vuole allargare l’utilizzo.

“Bene, siamo molti contenti che finalmente ci sia un ministro che riconosce che il bonus vacanze è stato un flop e, prendendo atto del fallimento, annunci cambiamenti. Ottimo che si possa spendere anche nelle agenzie di viaggio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Temiamo, però, non basti. Serve una vera scossa al settore, come l’azzeramento dell’Iva per pacchetti turistici e alberghi. In ogni caso, per il bonus, non solo va reso più semplice il suo utilizzo, ma va evitato che debba essere l’albergatore a dover anticipare l’80% del bonus sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, altrimenti sarà boicottato dagli albergatori come successo lo scorso anno” conclude Dona.