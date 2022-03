Borrell (UE), Europa si prepari ad accogliere 5mln di ucraini. Ponte per salvare 100mila orfani

- Advertisement -

AgenPress – L’Unione europea “ha bisogno di prepararsi per cinque milioni” di rifugiati dall’Ucraina.

Lo ha detto lunedì ai giornalisti l’alto rappresentante dell’UE Josep Borrell prima di una riunione dei ministri degli esteri europei a Montpellier, in Francia.

“Dobbiamo essere preparati ad accogliere cinque milioni di persone. Sappiamo che con la crisi siriana negli anni 2015-16, che è stata la crisi dei migranti in Europa, si parlava di 1,5 milioni di persone; ora sarà molto di più, disse Borrell.

Borrell ha affermato che l’UE deve mobilitare non solo gli aiuti umanitari, ma anche le risorse del blocco per sostenere i paesi dell’UE confinanti con l’Ucraina destinati ad accogliere i rifugiati.

Intanto decine di associazioni polacche che da giorni organizzano treni e pullman per cercare di far uscire i quasi 100mila bambini senza genitori, o perché sono morti o perché li hanno abbandonati. In Polonia ne sono già arrivati diverse migliaia e il governo, in collaborazione con la Caritas, ha allestito un hub nel sud del paese dove i piccoli vengono registrati e poi smistati in tutta la Polonia.

“Sono stanchi, impauriti e hanno vissuto un doppio trauma, quello dell’abbandono e quello della guerra” dicono i volontari che si occupano di loro.