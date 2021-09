Brusca. Salvini, cambiare legge sui pentiti, un assassino deve stare in galera per sempre

- Advertisement -

AgenPress – “Sapere che oggi, nella giornata della festa della Repubblica, è a spasso libero e sorridente anche un delinquente, assassino, mafioso e spregevole personaggio come Brusca, non può essere l’idea di giustizia che abbiamo in testa. Chi ammazza deve stare in galera fino alla fine dei suoi giorni senza sconti e senza scorciatoie”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando della scarcerazione di Giovanni Brusca ai cronisti fuori dal Senato.

“Questa è la legge (sui collaboratori di giustizia) ma nel 2021 si può aggiornare la legge. Chi ha sciolto un bambino nell’acido, non può passeggiare libero come se nulla fosse”.