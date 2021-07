Cagliari. Rider aggredito durante Italia-Spagna: denunciati due Ultras della tifoseria

- Advertisement -

AgenPress – Sono stati denunciati per violenza privata due giovani che la notte del 7 luglio scorso, durante i festeggiamenti per la qualificazione dell’Italia alla finale per gli europei, hanno aggredito un rider. Alessandro Ghiani, 51 anni, era impegnato in alcune consegne, quando è stato fatto cadere a terra con colpi al casco, spinte e calci allo scooter. I due denunciati sono un 20enne e un 23enne, già noti alle forze dell’ordine, appartenenti alla tifoseria organizzata del Cagliari.

Dall’esame delle immagini di alcuni video diventati subito virali sul web e di altri video acquisiti dalla Polizia nei giorni successivi, i Falchi della Squadra Mobile sono riusciti a identificare gli ultras, appartenenti agli “Sconvolts”. Dalle immagini si distinguono bene i due che dapprima fermano e fanno cadere il rider e poi lo fanno oggetto di scherno, di calci e spintoni e lo colpiscono anche con l’asta di una bandiera italiana.