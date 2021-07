Cashback. Dichiarazioni On. Centemero (Lega) e On. Nardi (PD)

- Advertisement -

AgenPress. Cashback, Centemero (Lega): “Giusto abolirlo, investire questi fondi per tagliare le tasse a famiglie e imprese”

“L’abolizione del cashback è frutto di alcune valutazioni di natura economica che ha fatto il nostro partito e non solo dei tanti problemi evidenti che ci sono stati nella gestione di questa misura. Crediamo ci siano altre priorità e che questi fondi, insieme a quelli destinati alla lotteria degli scontrini, debbano essere investiti nella flat tax per ridurre le tasse di famiglie e imprese. Personalmente sono un fautore dei pagamenti digitali, ma non ritengo giusto punire chi usa il contante. Bisognerebbe semplificare i metodi di pagamento elettronici e soprattutto fare educazione finanziaria per alimentare nel migliore dei modi l’economia del nostro Paese”, ha dichiarato l’On. Giulio Centemero (Lega), membro della commissione Finanze, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore, condirettore della testata.

Cashback, Nardi (PD): “Assolutamente sbagliato abolirlo, va incentivato l’uso del pagamento digitale”

“Come tutte le cose sperimentali deve essere giudicato come tale e sarebbe sbagliato giudicarlo oggi in maniera definitiva. Non bisogna certo nascondere le difficoltà tecniche che ci sono state, ma l’effetto positivo di incentivare l’uso dei pagamenti digitali c’è stato e questo è innegabile. Abolire questa misura non credo sia la strada migliore, sarebbe stato più giusto perfezionarla per eliminare i disagi avuti in questi mesi. Dare un incentivo a chi usa la carta di credito è la strada giusta per cambiare la cultura del nostro Paese”, ha dichiarato l’On. Martina Nardi (PD), Presidente della Commissione Attività Produttive, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore, condirettore della testata.