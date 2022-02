Casini a colazione con Berlusconi ad Arcore. “Amicizia basata su valori solidi e saldi, che esula dalla politica”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi ad Arcore Pierferdinando Casini. L’ ex presidente della Camera gli ha rinnovato la sua gratitudine per l’attenzione e per il rispetto con cui Berlusconi ha seguito le ultime vicende. Lo si apprende da fonti di Forza Italia.

Incontro confermato dallo stesso Casini. “Ho visto il presidente Berlusconi oggi a colazione ad Arcore, l’ho ringraziato delle attestazioni fatte nei miei confronti e delle cortesi parole espresse nei giorni scorsi. Dopo tanti momenti di incomprensione e anche a tante incomprensioni del passato, è sempre sopravvissuta l’amicizia basata su valori solidi e saldi. E’ un sentimento che esula dalla politica. E’ stato un incontro di connotazione umana più che politica”.