Cecchetti (Lega): “Lombardia ha somministrato oltre 123 mila dosi in 48 ore, siamo oltre due milioni e mezzo di dosi somministrate”

AgenPress. Ieri la Regione Lombardia ha raggiunto il suo record di somministrazioni quotidiane di vaccini, arrivando a quota 65 mila: negli ultimi due giorni, tra lunedì e martedì, sono state in tutto 123 mila.

La locomotiva lombarda sta correndo, alla faccia dei criticoni dei Cinque Stelle e del PD che per settimane hanno gracchiato che tutto andava male per fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, mentre tutti in Regione lavoravano per perfezionare la macchina vaccinale. In Lombardia abbiamo somministrato due milioni e mezzo di vaccini, la settimana prossima se avremo le dosi ci stabilizzeremo sulle 100mila quotidiane. Avanti tutta, avanti così.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.