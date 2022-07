Celebrazione del secondo anno di vita dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus

- Advertisement -

AgenPress. In data 21 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Belle Arti, sita al piano meno 1 dell’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in via Alberto Cadlolo, 101, in Roma, si terrà la cerimonia con cui si festeggia il secondo anno di vita dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, inaugurata il 21 luglio 2020.

In tale occasione, Sua Eccellenza Omar Obaid Al-Shamsi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, e Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario Personale di Sua Santità Papa Francesco, Presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, presenteranno le attività della medesima Associazione.

La serata, condotta da Claudia Conte, vedrà l’esibizione della cantante Arisa e del soprano Min Ji Kang, nonché la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui citiamo, in ordine di comunicazione della propria presenza Sua Eminenza Card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle cause dei Santi, il Professor SirMagbi Yacoub, Presidente della Magdi Yacoub Heart Foundation, la Prof. Avv. Lucia Calvosa, Presidente Eni, Dottor Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero Comunicazione della Santa Sede, Sua Eccellenza Antonio Zanardi, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, Dott. Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Bambino Gesù, Dott. Hugo Patrick Doyle, Head of International Pubblic Affairs at Intesa Sanpaolo e Dott. Alessandro Cassinis, Revisore Generale della Santa Sede. Il giormalista Biagio Maimone Direzione Comunicazione.

La suddetta Associazione, istituita in adesione ai contenuti del Documento sulla “Fratellanza Umana”, firmato il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, si prefigge lo scopo di tutelare i bambini bisognosi di assistenza.

Essa, a tal fine, ha dato corso, in Egitto, alla realizzazione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” e dell’Ospedale “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”.

L’Oasi della Pietà è una casa di accoglienza di bambini orfani, la cui denominazione fa riferimento al dono che Sua Santità ha benevolmente voluto destinare, nel 2019, a questo progetto, che è una copia della statua della Pietà di Michelangelo.

Il Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital è un’infrastruttura ospedaliera pediatrica, che si avvarrà del supporto consulenziale, strumentale e formativo dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, al fine di assicurare l’accoglienza e l’assistenza medico – sanitaria ai bambini affetti da patologie e, per tutto il periodo gestazionale, alle donne in gravidanza.