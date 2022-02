Centrodestra. Meloni avverte Salvini, chiarisca se sta con noi o con la sinistra. Io al governo con Pd e 5 Stelle non ci vado

- Advertisement -

AgenPress – “Questo lo vedremo, non sono questioni personali. Sono questioni politiche”. L’ha detto a Radio 24 la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se è possibile ricostruire i rapporti con Matteo Salvini della Lega.

“Credo che vada chiarito questo punto: cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l’alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra?”.



“Credo che questa risposta va data, ma non da me. Io ho sempre dimostrato quel che preferisco e al governo con Pd e 5 Stelle non ci vado, la legge elettorale del Pd non la voto. Altri fanno altre scelte e sono altri che devono fare chiarezza”, ha aggiunto.

“La posizione della Lega nel Consiglio dei ministri sul decreto green pass io l’ho condivisa. Il punto è che alla fine vince sempre Speranza (il ministro della Salute, ndr), per cui adesso quando il decreto arriva in aula, che fanno? Lo votano o no? E’ su queste cose che bisogna fare chiarezza”.