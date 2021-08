Cicchitto (REL): Ha ragione Tofalo. Scandalo per incontro Renzi-Mancini totalmente ‘Artificiale’

- Advertisement -

AgenPress. “Tofalo questa mattina ha difeso in modo preciso il ruolo del parlamentare che ovviamente nel rispetto della legge può svolgere una attività libera e incontrare chiunque.

In questo quadro, non capiamo ancora la ratio degli attacchi che sono stati fatti sull’incontro tra Renzi e Mancini come se nel passato e anche oggi i parlamentari non abbiano incontrato esponenti dei servizi in modo assolutamente libero.

Lo scandalo avvenuto per l’incontro Renzi- Mancini e’ una operazione assolutamente artificiale, e in totale contraddizione con la libertà della azione parlamentare. Bene ha fatto l’onorevole Tofalo questa mattina in Aula a rivendicare questa prerogativa.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.