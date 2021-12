Cina. La lotta di Xi Jinping contro i gay, rappresentano il “permissivismo occidentale”

La gerarchia militare cinese si è a lungo preoccupata del fatto che gli uomini cinesi moderni, cresciuti in famiglie del “figlio unico”, non abbiano il vigore marziale per fare la guerra. Un influente documento del 2010 dell’ammiraglio Luo Yuan si scagliava contro il “cattivo fenomeno” degli uomini effeminati come un disastro imminente per lo stato-nazione. Lo stesso Xi ha affermato che il crollo dell’Unione Sovietica è avvenuto perché “nessuno era abbastanza uomo” da tenerla insieme.