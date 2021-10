Cisgiordania: non si ferma più la costruzione di nuove case negli insediamenti ebraici

Israele ha annunciato un piano per la realizzazione di 3.144 nuove abitazioni.

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett sostiene il diritto all’insediamento ebraico in Cisgiordania, nonostante all’inizio di questa settimana gli sia giunta una telefonata piuttosto “accesa” – da parte dell’amministrazione-Biden e in particolare da Micheal Ratney, incaricato d’affari dell’Ambasciata americana in Israele, preoccupato dal fatto che le nuove case dei coloni saranno costruite al di fuori dei cosiddetti “blocchi di insediamento“.